‘Hoy no pitó el árbitro; así no se puede jugar futbol’: Piojo

El director técnico del América, Miguel Herrera, arremetió contra el arbitraje luego que su escuadra perdió 3-2 contra Tijuana, en un partido que tuvo hasta 15 minutos agregados por jugadas revisadas en el VAR.

Para el Piojo Herrera prácticamente el colegiado Fernando Hernández no existió en el terreno de juego del Estadio Caliente durante esta jornada 13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Hoy no pitó el árbitro, el primer tiempo nos dio seis minutos de compensación, dijeron que perdimos dos minutos en una jugada de (Agustín) Marchesín y en el segundo tiempo se perdió tiempo en jugadas del VAR y dio nueve minutos, ni siquiera toman el tiempo, si tienen que dar 15 minutos que los den”, expresó.

Puras VERDADES de Miguel Herrera sobre el arbitro y el VAR tendenciosamente antiamericanistas y localistaspic.twitter.com/FvnKcSAQNY — tupadre 13⭐ (@__tupadre) April 7, 2019

Molesto durante la conferencia de prensa, explicó que en la banca azulcrema “nosotros vimos el reloj y tomamos el tiempo. Por la fiesta que se hizo en el segundo tiempo ¿cómo puede dar nueve minutos? Mejor no hubiera dado nada”.

A su consideración, parte de la derrota de las Águilas se debió a las decisiones del silbante Fernando Hernández, pues sus dirigidos se desconcentraron en el segundo lapso cuando ya iban abajo en el marcador.

“Se desconcentra el equipo, no se puede jugar al futbol. El primer tiempo estuvo bueno con ida y vuelta, fue un buen partido, íbamos ganando 2-1 con buenos jugadores en la cancha. Para mí el segundo tiempo no existe”, estableció.

Niño camina dos horas hasta el aeropuerto para conocer a Miguel Layún El menor dijo en su casa que iba por leche a la tienda

Insistió que la labor del juez central y su accionar “desquicia a todos, no es parejo en las marcaciones. Cuando un árbitro no es parejo… perdón… ya no puedo hablar más…”.

Herrera, quien volvió a mostrar su deseo de dirigir en Europa, exhortó a dejar atrás esta derrota contra Tijuana y ahora enfocarse a la final de Copa MX del miércoles contra FC Juárez.

“Vamos a sacarnos de la cabeza este juego (ante Xolos), en el vestidor hay molestia, tenemos que borrar este partido y concentrarnos en el miércoles”.

PUBLIMETRO TV