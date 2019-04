Raúl Jiménez anota golazo, pero es eliminado de la FA Cup

El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó el segundo gol del Wolverhampton en la semifinal de la FA Cup ante Watford, pero de forma increíble el rival les remontó 3-2 y avanzó a la final del torneo de futbol más antiguo.

Al minuto 63 el canterano del América bajó con el pecho y dentro del área un centro y remató con la pierna derecha para vencer al portero Heurelho Gomes. En la tribuna un aficionado festejó al igual que él con la máscara del luchador mexicano Sin Cara.

