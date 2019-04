VIDEO: Rush y Dragon Lee triunfan en el Madison Square Garden

Los hermanos Muñoz: Dragon Lee y el Ingobernable mayor, Rush, tuvieron una actuación triunfal en el G1 Supercard de ROH y NJPW celebrado la noche de este sábado en mítico Madison Square Garden de Nueva York en Estados Unidos.

Dragon Lee se enfrentó en un triangular contra Taiji Ishimori y a Bandido por el campeonato IWGP Peso Junior. La pelea fue intensa de principio a fin, sin embargo, el representante del CMLL consiguió salir victorioso tras dejar fuera de combate al nipón Ishimori con un potente rodillazo y posteriormente dio cuenta de Bandido con una potente desnucado que le valió afianzarse el prestigioso título de NJPW.

Bandido, Dragon Lee and Bone Crusher were as advertised. Match of the night so far!!#G1SuperCard pic.twitter.com/5kEXnhTEuV

