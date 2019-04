VIDEO: Cristiano Ronaldo muestra su talento para el canto mientras conduce

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, continúa su recuperación tras sufrir una lesión en su pierna derecha en el partido de su selección en contra de Serbia el pasado 25 de marzo dentro del marco de la Fecha FIFA por lo que se enfoca en poder volver a la acción ante el Ajax en la Champions League este próximo miércoles, además, el jugador de la Juventus ha demostrado que disfrutar de su familia también es fundamental para su recuperación y así lo evidenció esta tarde cuando compartió un video en el que exhibió los dotes artísticos de su familia.

A través de redes sociales Cristiano Ronaldo compartió el video de un peculiar viaje en auto acompañado por Cristiano Jr. y Georgina Rodríguez. En el video el jugador de la Juventus interpreta el tema 'I Need Your Lovin' de Marc et Claude mientras conduce y es grabado por Georgina quien luce divertida por el increíble solo de piano que ejecuta CR7.

De acuerdo con el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo ha evolucionado favorablemente y es posible que vuelva a tener acción ante el Ajax.“Cristiano Ronaldo está mejor, hay buenas señales a cinco días del Ajax”, comentó Allegri el viernes pasado.

Ajax recibirá a la Juventus en la Amsterdam Arena el próximo miércoles 10 de abril para disputar el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. El partido está programado para loas 14:00 horas, tiempo del centro de México.

