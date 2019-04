VIDEO: Jugador avienta su playera a la tribuna y se la regresan

Pablo Marí, defensa del Deportivo La Coruña, quiso tener un buen gesto con los aficionados tras la mala racha de su equipo y aventó su playera a la tribuna al final del partido que perdieron 2-0 ante el Rayo Majadahonda, pero se la devolvieron.

VIDEO: Jesús Molina llora tras otra derrota de Chivas

Niño camina dos horas hasta el aeropuerto para conocer a Miguel Layún

Después, los Riazor Blues agradecieron el gesto, pero explicaron su reacción: “Valoramos los gestos de aquellos jugadores que dan la cara y no se escapan del campo tras un partido como el de hoy. Pero no queremos regalos en forma de camiseta, sólo queremos actitud durante los 90 minutos”.

Valoramos os xestos daqueles xogadores que dan a cara e non escapan do campo tras un partido como o de hoxe. Mais non queremos agasallos en forma de camiseta, só queremos actitude durante os 90 minutos

— Riazor Blues (@RB1987Oficial) April 6, 2019