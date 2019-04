El guiño de Mbappé a Zidane: 'me impresiona como Pelé'

Conforme pasa el tiempo, los rumores sobre una posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid aumentan, pero ahora fue el mismo futbolista francés quien le mandó un guiño a Zinedine Zidane, técnico del conjunto merengue.

"El único que me ha impresionado tanto como Pelé es Zizou", comentó el jugador del PSG a France Football, donde también externó la emoción que sintió al compartir un momento con la gran estrella del balompié internacional.

"Estaba frente a un monumento. Nos sentíamos muy pequeños. Como si estuviera en una montaña, sin un plan para subir a la cima. Cuando está en una habitación, ocupa todo el lugar. Y eso no se puede ordenar, o lo tienes o no lo tienes. Incluso cuando no tenía nada que decirle, aprovechaba el momento solo mirándolo", relató el futbolista de 20 años de edad.

El atacante francés platicó entre risas la petición que le hizo Pelé: "me pidió que dejara que Brasil gane el próximo Mundial en Qatar. Él es tab alto. Es un rey, solo habrá uno en la historia. Es una marca, una leyenda, historia. Todo a la vez. Realmente fue un sueño todo el día. Lo recordaré toda mi vida", expresó Mbappé.

