VIDEO: La terrible lesión de Harry Kane que lo sacó del partido ante el City

El delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane se retiró lesionado este martes del encuentro entre los 'Spurs' y el Manchester City tras un golpe en el tobillo izquierdo, en el duelo donde se impusieron 1-0 con anotación de Heung-Min Son.

La acción ocurrió en la segunda parte cuando Kane se llevó un pisotón en el tobillo por parte de Fabian Delph.

El delantero inglés, que fue sustituido por Lucas Moura, ya tuvo problemas en los ligamentos de ese tobillo a principios de año y se perdió más de un mes de competición.

Se desconoce el alcance de la lesión y el tiempo que tardará en recuperarse.

