Guardiola, ¿eliminación inminente en Champions League?

Tras el duelo de ida entre Tottenham y Manchester City, el desempeño del principal favorito -según las apuestas- a levantar la Champions ha dejado muchas dudas, en especial desde el banquillo tras los experimentos de Pep Guardiola, quien tuvo la fortuna de que el daño no fuera mayor y cierre la serie en casa con una desventaja mínima, pero desventaja al fin. A pesar de todo, los fantasmas de eliminaciones pasadas seguirán rondando la mente del técnico del City en el juego de vuelta, ¿será que volverá a quedarse fuera en el torneo para el cual se le contrató?

7 años de sequía europea

Tras ganar el título en 2011 con el Barcelona, Guardiola tiene una deuda pendiente, regresar a lo más alto de Europa, aspecto en el que ha quedado a deber tanto en el Bayern como con el City, conjuntos con los que se ha ido eliminado a pesar de que tenía plantel de lujo para aspirar a lo máximo.

Con los alemanes estuvo tres años en el banquillo, cayendo en semifinales en las tres ocasiones, todas ante rivales españoles -karma- y dejando un balance cuestionable tras tomar un equipo que recién había ganado el triplete.

Posteriormente aterrizó en Manchester City, equipo sin tradición pero que le ha dado chequera abierta para armar un equipazo a su gusto y trascender a nivel europeo, desafortunadamente para él, arrastra dos eliminaciones, una en Octavos de Final ante un sorpresivo Monaco, y otra en Cuartos ante el Liverpool, ambas mostrando un rostro irreconocible.

Dejando dudas ante Spurs

El City tuvo un desempeño muy desangelado ante Tottenham, Guardiola fue excesivamente cauto en la alineación, haciendo muchas variantes con la idea de salir vivo del partido de ida, intentando corregir los errores de temporadas pasadas, y se podría decir que de cierta lo forma lo ha logrado, ya que la desventaja es mínima y remontable. Sin embargo, el precio ha sido muy alto, ya que ha demostrado que su equipo sigue teniendo el mismo pánico escénico que los dejó fuera en otras ediciones, y hace pensar que ante un rival con más pegada y mejor momento, difícilmente resistirá.

¿Otro fracaso a la vista?

No me parece que se venga otra eliminación temprana para Pep, en la ida el Tottenham demostró que no tiene con qué matar a este equipo y con la baja de Harry Kane menos, pero eso sí, el partido sirvió para desnudar las carencias de los de Manchester, a quienes muchos veían casi inmaculados e invencibles, pero está bastante claro de que no son el máximo candidato al título, y no dudo que en semifinales -como ya comenté- se queden en el camino ante un cuadro más contundente, acumulando otro fracaso en la carrera del entrenador catalán.