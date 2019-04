Tomás Boy justifica críticas previas a Chivas

Hoy, como nuevo técnico de Chivas, es momento de al menos tratar de borrar todo lo pasado. Tomás Boy fue un duro crítico del equipo, al que en 1998 llamó miserable, también emitió duros juicios contra el actual dueño, Jorge Vergara, así como futbolistas del plantel. Por eso, durante su presentación este miércoles, el entrenador trató de justificar lo ocurrido anteriormente.

“A veces… no soy perfecto, soy una persona que ha tenido muchos errores como entrenador, como persona y como jugador. Cualquier cosa que haya dicho, a lo mejor estaba perdido en una tontería de las que uno a veces pierde la lucidez. Lo dije como adversario, a lo mejor. ¿Qué me hizo cambiar? Yo soy muy mexicano, aunque cuando jugaba un entrenador me gritaba ‘extranjero’, un técnico mexicano muy famoso y yo no era extranjero. Me siento muy mexicano, me gustan las Chivas, le gustaban a mi papa y a mí también, allá arriba debe estar pensando que bueno que ya te tocó”, explicó Boy.

En 1998 dirigía a Monarcas cuando el Guadalajara lo eliminó de la Liguilla y explotó: “Si le quitas la camiseta, queda un equipo miserable”, dijo en aquel momento. Ahora es tiempo de justificarse. “Depende de cómo lo veas, como adversario tengo que buscar la fuerza en mi equipo. No se puede demeritar a un adversario como el Guadalajara que fue campeón en esa época, brillantemente además. Nos ganaron la Semifinal, pero no pasa nada, yo defendía los intereses de mi Morelia en aquel entonces. Después, se pueden decir muchas cosas, pero en realidad por ejemplo denostar que Chivas es el más importante, el más popular, no se puede. A chivas no se le puede decir que no, tiene una historia fuera de serie, han estado los mejores jugadores en esta organización, qué más puedo decir. Lo que pude decir como adversario, lo dije como adversario, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pienso”, sentenció.

Recientemente, llamó “queso” al delantero Guillermo Madrigal, para asegurar que su futbol no pesa en la cancha. “Aquí estoy para ayudar, vine a posicionarme en esta forma y ayudar a la directiva que pasa apuros importantes igual que el equipo. Me proponen algo vengo y lo hago con mucho gusto porque Chivas es Chivas, el más importante de México aunque otros crean lo contrario. Tienen un dueño que es un tipazo que ha hecho mucho por este equipo y siempre arriesga todo porque le salgan bien las cosas, yo quiero ser parte de esto el tiempo que sea necesario. Sobre Madrigal, hice una crítica de su juego, pero ningún jugador queda descartado conmigo. Puedes tener buenos o malos momentos y en ese momento yo estaba en mi posición de crítico, eso es todo”, finalizó.