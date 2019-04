El 'nocaut' de Daniella Chávez a Julio César Chávez Jr.

Daniella Chávez no se guardó nada contra Julio Cesar Chávez Jr., quien fue altamente criticado por la modelo chilena en un video que el pugilista mexicano compartió mediante su cuenta de Twitter, donde se le puede observar entrenando de cara a sus proyectos futuros.

"¿Por qué en las peleas no sueltas tantos golpes? Siempre miro las peleas y te ves muy lento y golpes con poca fuerza, eres mucho de esperar y nunca das el golpe duro que puede cambiar una pelea de box.. No te enojes es mi humilde opinión primo!", escribió Daniella.

Ante ello, el boxeador azteca le respondió: "no sabes de box pero estás muy guapa".

"Sé de box y he visto las madrizas que te han dado en el último tiempo, ejemplo Canelo, ahí no hiciste nada y manos abajo, quizás esa pelea estaba arreglada y de lo que no se nada es de los negocios tras el Box. Besos y gracias por lo de guapa!", le contestó la guapa chilena.

"Alguien le puede explicar lo del paso y lo del millón de dólares de multa?", concluyó Chávez Jr.

