"¿Me pongo la faldita y juego yo?”, el regaño de Germán Puentes a la tenista Sara Sorribes

Germán Puentes y Sara Sorribes han adquirido notoriedad en las redes sociales después de que se difundiera un video en el que el entrenador regaña duramente a la tenista durante los octavos de final de un torneo disputado en Bogotá, Colombia.

Sorribes había perdido el primer set 4-6 y estaba en desventaja en el segundo, cuando durante una pausa, Puentes habló duramente para tratar que reaccionara la española ante la rumana Ana Bogdan.

"¿Para que quieres la raqueta? ¿para jugar? Te he dicho lo que tenías que hacer, entras al segundo set y ¿qué haces?¿Para qué me quieres aquí?”, le dijo el también español a su pupila.

El reclamo no terminó ahí: "¿Quieres que juegue yo? me pongo la faldita y juego yo. Llamamos a tu papá que venga a jugar también. Aquí la que tienes que jugar eres tú, la que tiene que trabajar eres tú. Basta de lloriqueos, de mirar para afuera y ponte a trabajar”.

Germán incluso amenazó con renunciar ya que no le hacía caso a sus indicaciones, por lo que no tenía caso que siguiera tirando su dinero en entrenadores.

Las palabras de Puentes cumplieron su cometido Sara logró remontar para ganar el partido. 4-6, 6-4 y 6-4. Sin embargo, la viralización del video desató la polémica sobre si más que un regaño fue un abuso y agresión por parte del entrenador

Después de que se desatara la polémica, Sara defendió a su entrenador en El Partidazo de COPE. "Para mí, Germán es como un padre y yo, como una hija. Yo no estaba siendo profesional en ese momento porque no estaba ni concentrada ni jugando el partido, ni con buena actitud. Él hizo su trabajo como profesional y ha salido perjudicado porque yo no estaba haciendo el mío”, declaró.