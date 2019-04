Alumno intenta aplicar llave de Randy Orton a su director y es arrestado

Gianny Sosa, un joven estudiante de 18 años fue arrestado por intentar aplicarle la llave “RKO”, movimiento característico de Randy Orton, luchador de la WWE, al director de su escuela, la Southridge High School en Miami, Florida.

El joven estudiante fue arrestado y tuvo que comparecer ante una corte de Miami el pasado 11 de abril, Gianny fue acusado de agresión contra un empleado escolar e interferir con las labores de una institución educativa debido a que el director identificado como Humberto Miret, insistió en presentar cargos contra el estudiante pese a no sufrir ningún tipo de lesión tras la agresión.

Student records video after allegedly pulling wrestling 'finishing move' on his high school principal at Miami South Ridge Senior High School. Read about it here: https://t.co/b6fdJrMZ4J #RKO #WrestlingMove #Wrestling #MiamiSouthRidgeSeniorHighSchool pic.twitter.com/q6NHYiVh2q

— CBS4 Miami (@CBSMiami) April 11, 2019