Descartan de Panamericanos a halterista mexicana 'por gorda'

La halterista mexicana, Aremi Fuentes, ganadora de Oro en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, denunció en sus redes sociales que sufrió discriminación por parte del presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas AC, Rosalio Antonio Alvarado del Ángel, quien la sacó de la lista de competidores que asistirán al XXVIII Campeonato Panamericano Mayor de Levantamiento de Pesas por considerarla “gorda”.

"Lamentablemente no fui convocada para participar en el panamericano de la especialidad por razones incongruentes de la Federación Mexicana de Levantamiento de pesas, que sus razones fueron que yo estaba muuuuuy mal, tanto que con mi 80% gané mi categoría y 2 categorías arriba de la mía. Así como diciendo que no me lleva por GORDA!!, ¿Entonces todas las participantes de la categoría 76kg del mundo somos unas gordas?”, escribió la halterista a través de su cuenta de Instagram.

Aremi se había ganado su lugar en el evento, sin embargo, la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas AC descartó tajantemente a la atleta originaria de Chiapas, quien recurrió a la Conade para pedir una explicación de su ausencia recibiendo una respuesta verdaderamente despectiva por parte de Rosalio Alvarado del Ángel.

"Su respuesta fue que porque me miraba gorda. Y no se me hace bien que él se exprese así de una atleta que dio el peso de la categoría como un mes antes y que siempre trato de tener el peso adecuado y no se me hace justo (…) En estos dos últimos años me he mantenido en el top 5 de mi categoría, es algo histórico para el levantamiento de pesas, el año pasado fui campeona centroamericana y rompí récord y el año pasado quedé campeona continental”, señaló en entrevista para Infobae México.

Aremi Fuentes es originaria del estado de Chiapas, sin embargo, la falta de oportunidades en su ciudad la obligó a mudarse en 2009 a Baja California.













