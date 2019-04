¡Fichaje de lujo! Valeria Marín se despide de Fox y llega a Televisa

View this post on Instagram

Efectivamente, hoy fue uno de esos días que nunca pensé que llegarían.. Hoy 12 de abril del año 2019 se marcó el fin de una etapa, de una era, de un momento muy muy importante en mi vida. Hoy tras 6 años de trabajar en Fox Sports y Fox Deportes, digo adiós y gracias. Adiós porque ya no trabajaré más en esta empresa que hizo todos mis sueños realidad. Gracias por infinidad de cosas. En primero, por apostar por mi y darme la oportunidad de aprender y a la vez construirme como periodista profesional. Gracias por dejarme conocer y trabajar con tanta gente extraordinaria. Desde la gente de intendencia, seguridad, recepcionistas, maquillistas, staff, microfonistas, camarógrafos, cabina, redactores, editores, productores, talentos/colegas/amigos, jefes… a todos y cada una de las personas que conforman esta empresa, de corazón gracias. Los llevo en mi corazón por cómo se portaron conmigo y porque hicieron de mi una mejor persona. Espero haber aportado algo positivo de vuelta. Fueron parte de una de las etapas más felices y gratificantes de mi vida y por eso de nueva cuenta gracias. Gracias FOX por dejarme vivir experiencias únicas. Gracias gracias Gracias. Siempre será difícil decir adiós. Son muchos sentimientos encontrados, pero sé que los tiempos son perfectos y todo pasa por algo. Que así como el deporte, esto sigue. Pero jamás olvidaré donde me formé, quienes me dieron la oportunidad y sobre todo la gente con la que compartí Jamás se olvida donde uno fue feliz.