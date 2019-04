VIDEO: Ex futbolista Óscar Ruggeri es hipnotizado durante programa de televisión

El ex futbolista y ex técnico argentino Óscar Ruggeri fue hipnotizado en vivo durante el programa de televisión 90 minutos de Fox Sports por el famoso mentalista Leonardo Tusam.

Antes de hipnotizarlo, Tusam explicó al ex jugador y ex entrenador del América en qué consistiría el acto y le aseguró que no le pondrían el jersey de la Selección de Brasil como algunos le habían dicho.

"Esto ya lo hablamos, en la hipnosis no se duerme, se concentra a la persona. Por ende no se puede hacer algo que la persona no quiera, así que la fantasía esa de la camiseta de Brasil sácatela de la cabeza”, dijo Tusam.

¡IMPRESIONANTE!#90MinutosFOX | ¡ @TUSAM tuvo éxito con el Cabezón Ruggeri y logró hipnotizarlo en vivo! Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/3WYYIlIHgC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 12, 2019

Después de hipnotizarlo, Tusam se paró encima del pecho de Ruggeri durante unos segundos. Después del acto, el mentalista sacó de trance al Cabezón ante la ovación del público presente en el estudio. “No tengo nada qué decir”, fue lo único que comentó Ruggeri.

Óscar Ruggeri fue jugador del Real Madrid, Boca Juniors, River Plate y del América; fue campeón del mundo en 1986 con Argentina y como entrenador dirigió a las Águilas de 2004 a 2015.

