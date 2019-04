VIDEO: Piloto Alexander Albon choca a 200 km por hora y sale ileso

Un gran susto se llevó el piloto Alexander Albon durante la última sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de China de la Fórmula 1; el tailandés chocó a 200 kilómetros por hora, pero afortunadamente salió ileso.

El piloto de la escudería Toro Rosso perdió el control de su monoplaza al salir de la última curva del Circuito Internacional de Shanghai y se estrelló contra el muro de contención.

Albon thumps into the wall as FP3 draws to a close

Great to see him walk away 👍

Toro Rosso will need a minor miracle to get the car ready for qualifying 😬#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/guBKgi7AlH

— Formula 1 (@F1) April 13, 2019