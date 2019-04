'Chivas está golpeado, dolido y triste: Alan Pulido

Aunque tres técnicos han pasado por la banca de Chivas en el actual torneo, los malos resultados no cambian. Tomás Boy no fue la solución que el Rebaño Sagrado esperaba. Ahora, el plantel rojiblanco reconoce estar “golpeado, dolido y triste”. El cuadro tapatío pasa por uno de sus peores momentos en tiempos recientes.

Tomás Boy tampoco pudo cortar la racha negativa de Chivas El Rebaño perdió ante Monarcas y se complica su boleto a la Liguilla

“Tenemos que seguir trabajando es la única fórmula para salir de esa situación, no hay ninguna otra. Debemos sacar la mayor cantidad de puntos en estos partidos que quedan. El equipo está golpeado, dolido y triste por estar pasando esta situación. La verdad que no estamos nada contentos”, explicó el delantero Alan Pulido.

“Por ganas no falta, por luchar la verdad que no queda, el equipo se mata, pero desgraciadamente seguimos teniendo resultados negativos. Eso a final de cuentas te va hundiendo y te va dejando atrás. Como te digo, la única forma de salir de esto trabajar y darle adelante, no queremos dejar todo”, añadió el atacante de Chivas.

Ahora, el equipo estará de nuevo metido en problemas porcentuales el próximo año futbolístico. “Obviamente muy triste porque este equipo tiene que estar en los mejores lugares, hoy no es así, hay que ver la realidad. La La Liga es muy competitiva, tenemos que seguir trabajando, confiando en lo que hacemos, pero también ver la realidad de que no estamos bien”, detalló Pulido.

“Quedan partidos muy importante y tenemos que tratar de revertir esto lo más pronto posible. Por ahí ya no se puede calificar, pero buscaremos la mayor cantidad de puntos que se puedan alcanzar para cerrar el torneo un poquito mejor, más dignamente”, sentenció.

Finalmente, lamentó que ni siquiera la fortuna esté de su lado. El sábado pasado, en la derrota frente a Morelia por 1-0, el árbitro anuló un golazo de Javier Eduardo López por señalar una falta previa a favor de Chivas. Es decir, no dio la ley de la ventaja y así le quitó al Guadalajara un tanto que pudo cambiar el rumbo del encuentro, que estaba 0-0 en ese momento.

“Por ahí son factores que pareciera que tenemos todo en contra. El gol de ‘Chofis’ yo le decía al árbitro que normalmente todos la dejan correr si vas a marcar a favor, por ahí si es en contra entonces sí te lo valgo, pero es una jugada que vas a marcar a favor. ‘Chofis’ logra meter un golazo, te lo anula y te marca un tiro libre. Son circunstancias del partido y los árbitros también se equivocan. Todo está en contra de nosotros”, concluyó Alan Pulido.

