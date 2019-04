El diagnóstico de Tomás Boy: la presión acaba con Chivas

Ya dirigió su primer partido y no provocó en Chivas la revolución que se esperaba. El equipo tiene derrotas con tres técnicos diferentes en el actual Torneo Clausura 2019. No ve la luz el Rebaño Sagrado. Y el diagnóstico del nuevo entrenador, Tomás Boy, es simple: el plantel no puede con la presión que carga actualmente.

Tomás Boy tampoco pudo cortar la racha negativa de Chivas El Rebaño perdió ante Monarcas y se complica su boleto a la Liguilla

“Pienso que en general la presión ha hecho mella en los jugadores, pero ante Morelia (0-1 en contra) se la sacudieron un poco porque salieron a jugar, a competir. Es muy difícil porque el primer objetivo no se cumple, queríamos ganar ese partido para tener posibilidades de estar en la Liguilla”, señaló el “Jefe” Boy.

“Estoy tranquilo porque los jugadores han querido salir de este hoyo. Su actuación me dejó así porque se responsabilizaron de lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. A veces se necesita un poco de fortuna, la pelota no quizo entrar en un par de jugadas. Luego en una acción que no entendí bien, creí que era gol porque nos hacen falta y normalmente dejan seguir. No sabía que el mejor árbitro de México se podía equivocar, pero también lo hace”, añadió.

Veracruz, en camino a ser el peor equipo en torneos cortos

Pese a debutar con derrota al frente del Guadalajara, Tomás Boy se dijo tranquilo, en espera de que el rumbo se corrija pronto. “Me quedo con el desempeño general del equipo, que fue solidario y al unísono. También destaco la respuesta que tuvo cuando nos quedamos con 10 hombres. Brizuela fue acosado a golpes durante todo el partido con cierta permisión del árbitro. Rescato el orgullo de mis jugadores y no morimos de nada. El equipo tuvo para empatar y hasta para ganar el juego, pero Morelia ganó bien”, concluyó el estratega.

PUBLIMETRO TV