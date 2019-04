Dorados y Maradona presumen regalo especial de Ronaldinho

Los Dorados de Sinaloa, club dirigido por el estratega argentino, Diego Armando Maradona, recibieron dos tableros de teqball -los cuales se ocupan para jugar futbol de mesa- cortesía de Ronaldinho, por lo que ‘El Gran Pez’ presumió los regalos agradecieron el gesto al brasileño en redes sociales.

“Llegó un regalo de alguien muy especial…a nombre del jefe (Diego Maradona) te decimos gracias por el detalle”, escribieron.

🔝⚽️🇧🇷 Al #TrabajoDorado llegó un regalo de alguien muy especial… 🤩 A nombre del Jefe te decimos… ¡gracias por el detalle @10Ronaldinho y @Teqball! 🙌🏻 pic.twitter.com/Ap8GOXaGEs — #ConElPezEnLaLiguilla (@Dorados) April 14, 2019

Una de las mesas tiene impreso el rostro de Maradona you firma, además, como fondo está la bandera de Argentina, mientras que la otra mesa es negra y tiene la firma de Ronaldinho en color dorado con su característico número 10.

En agradecimiento Maradona grabó un video en el que aprovechó para invitar a Ronaldinho a Sinaloa para compartir su talento con sus pupilos: "Hola Dinho, hermano, gracias, nosotros a veces no sabemos qué regalar y sin embargo, a mi se me ocurrió esta idea y vos me mandaste esta dos mesas, sos un fenómeno, gracias hermano, también vos sabes que yo te llevo en el alma, a donde vas vos yo estoy contento, cuando te pasan cosas lindas me regocijo con vos, me pongo contento, te agradezco hermano y te espero cuando quieras, para jugar, para entrenar, para enseñarle a los pibes, te espero en Culiacán, porque aparte los muchachos te agradecen", dijo en la grabación.

