VIDEO: Sean Johnson marcó el autogol más vergonzoso de la temporada en la MLS

Este sábado durante el partido del Minnesota United y el New York City FC se registró uno de los errores más bochornosos en la historia de la MLS Sean Johnson, gauardameta del equipo de ‘La Gran Manzana’, fue el protagonista.

Fidel Kuri amenaza a la Liga MX: 'Voy a sacar muchos trapitos al sol'

El momento sucedió apenas al minuto 32’ cuando el encuentro estaba empatado 2-2, sin embargo, todo cambió en una jugada que parecía de rutina pues uno de los defensores del NYC FC retrasó el balón para que Johnson lo despejara, sin embargo, el guardameta intentó controlar el esférico con la parte externa de su pie falló y únicamente rozó el balón, el cual salió con dirección a portería. Ante el gravísimo error Sean Johnson no pudo hacer nada y luego de lamentarse durante algunos momentos se levantó y continuó el encuentro.

Blame

It

On

The

Jelly #BlameItOnTheJelly | @allianzfield pic.twitter.com/dvRj72nSb7

— Minnesota United FC (@MNUFC) April 13, 2019