VIDEO: Bryson DeChambeau logra un increíble hoyo en uno en Augusta

El golfista estadounidense, Bryson DeChambeau, culminó su participación en al Masters de Augusta con un increíble hoyo en uno que volvió locos a todos los presentes.

La increíble acción tuvo lugar en el afamado hoyo 16, en el que DeChambeau utilizó su hierro 7 para cerrar su participación en el mítico torneo.

Jumping for joy! @b_dechambeau cards his first ever hole-in-one. pic.twitter.com/rR5RX4AnbH

— Masters Tournament (@TheMasters) April 14, 2019