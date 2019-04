La desconsolada petición de la gimnasta que se fracturó ambas piernas

Hace unos días la joven gimnasta, Samantha Cerio, sufrió una de las lesiones más espeluznantes de las que se tenga registro debido a que se fracturó ambas piernas en plena rutina. El video del desafortunado momento se volvió viral con millones de reproducciones en los diferentes sitios en los que se compartió, sin embargo, tras ser operada exitosamente, Cerio envió un mensaje para hacer una petición.

También te puede interesar

Chivas, en real peligro de descender

“No quiero que se diviertan viendo mi video”, fue la desconsolada petición de la gimnasta que pocas horas después de la lesión anunció su retiro. “Mi dolor no es su entretenimiento”, lamentó.

“Aquellos que me etiquetan en el video del accidente, les pido por favor que paren. Ya tengo suficiente dolor”, escribió Samantha Cerio, quien cambió su perfil de Twitter a privado.

“Estar viviendo este momento y haber sentido cómo mis rodillas se doblaron de esa manera es suficiente dolor para mí. Pero además, tener que continuar viendo los videos y sentir como las personas utilizan el entretenimiento no me gusta. No quiero que se diviertan con mi video. Y ni mi familia y compañeras necesitan seguir viendo la manera que me lesioné una y otra vez”, declaró la gimnasta.

“Pasar por el dolor de ver mis rodillas dobladas de forma poco natural en la vida real fue lo suficientemente horrible pero seguir viéndolo desde videos y fotos sólo porque algunas personas se sienten autorizadas y volver a publicarlo. No está bien”, concluyó la ahora ex gimnasta de 22 años.



























Publicidad



























PUBLIMETRO TV