VIDEO: Corredor termina arrodillado el maratón de Boston

Una imagen muy llamativa nos brindó este lunes el corredor Micah Herndon, quien recorrió los últimos metros del Maratón de Boston apoyado en sus cuatro extremidades.

Lawrence Cherono gana el Maratón de Boston en dramático final La etíope Worknesh Degefa se impuso en la rama femenil

Herndon es un marino de Tallmadge, Ohio y participó en la competencia para honrar a sus compañeros muertos en una explosión en Afganistán en 2010 (Mark Juarez, Matthew Ballad y Rupert Hamer). El corredor declaró al Record-Courier que cada vez que piensa rendirse, repite los nombres de sus amigos.

El corredor fue resguardado en los últimos metros por autoridades del maratón. Antes de llegar a la meta, se desplomó. Terminó la carrera en tres horas y 38 minutos.

VIDEO: Defensa festeja gol frente a afición rival y desata invasión de cancha

"Ya no están aquí. Estoy aquí y puedo. Tengo suerte de tener todavía todos mis miembros. Todavía puedo estar activo. Encuentro combustible en la simple idea de que puedo correr. Algunos no pueden. Siento que si no estoy corriendo, entonces estoy haciendo algo mal en mi vida. Ellos pasaron por mucho peor, así que corro para ellos y sus familias ".

PUBLIMETO TV