Dan a conocer calendario completo de Juegos Olímpicos Tokio 2020

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dio a conocer este martes el calendario completo de la cita veraniega que se desarrollará del 24 de julio al 9 de agosto, con el récord de 33 deportes y 339 eventos.

El softbol femenil, que retorna al calendario, y futbol de damas, serán los que empiecen las actividades, el 22 de julio, dos días antes de la ceremonia de inauguración.

El 24 de julio, día de la ceremonia de apertura, comienza el tiro con arco y remo, y al día siguiente será jornada de entrega de medallas en arquería, prueba de ruta de ciclismo, esgrima, judo, tiro olímpico en las pruebas de rifle y pistola, taekwondo y levantamiento de pesas.

Por su parte, el basquetbol 3×3, un deporte urbano incluido por primera ocasión, se desarrollará del 25 al 29 de julio, y será éste último día cuando se entreguen las medallas en el Aomi Urban Sports Park.

La patineta o skateboarding, elevada por primera vez en este calendario olímpico, repartirá sus medallas los días 26 y 27, en la prueba de ejercicios de calle, y 5 y 6 de agosto en la modalidad de ejercicios de parque.

A su vez, la escalada deportiva, que también estará por primera vez en el escenario olímpico, realizará sus competencias del 4 al 7 de agosto y en los dos últimos días será cuando reparta sus preseas.

El festival del surf, que también hará su aparición en el calendario veraniego, está programado del 26 al 2 de agosto, y en este punto el Comité Organizador explicó que las pruebas y el día de las finales dependerán de las condiciones del oleaje del escenario.

Explicó que el torneo de boxeo, fechado del 25 de julio al 9 de agosto, es provisional debido a la decisión tomada por la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI), el 30 de noviembre de 2018, la cual congela la planificación del mismo en Tokio 2020.



