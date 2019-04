Joao Félix recibe fotografías de mujeres desnudas tras su éxito en el futbol

Sin lugar a dudas, Joao Félix es unas de las grandes promesas del mundo del futbol, pues con 19 años de edad ha logrado destacar con el Benfica, y es el anhelo para la próxima temporada de grandes clubes como la Juventus, Real Madrid y el AC Milan.

El juvenil portugués reconoció que gracias al éxito ha tenido en el balompié, las chicas lo buscan mucho, principalmente por redes sociales, incluso reveló que a menudo recibe muchas fotografías de mujeres, algunas de ellas en donde aparecen totalmente desnudas.

"El éxito me ha ayudado mucho con las chicas. A menudo, en redes sociales me envían fotografías, algunas inclusos salen desnudas. Es algo que no creía me pudiera pasar", mencionó durante una entrevista.

Pese a ello, aseguró que ahorita no tiene en mente mantener una relación sentimental, pues se encuentra enfocado en su carrera deportiva, además considera que es demasiado joven para ello, por lo que confía que todo llegará en el momento indicado.

"No pienso en encontrar una novia, todavía soy joven y hay tiempo para todo. Me gusta estar concentrado en el futbol y así voy a seguir un tiempo más", aseveró.













