Por malos cálculos, futbolista se convertirá en mamá de mellizos durante el Mundial

El mundo del futbol siempre ofrece curiosas historias por contar, una de ellas la protagoniza la futbolista de la Selección de Argentina, Lorena Benítez junto a su pareja, Verónica Rivero, quien dará a luz a sus mellizos días antes o durante el Mundial de Francia 2019, donde participará su novia.

La razón de ello es simple: "Los cálculos fallaron", aseguran entre risas las deportistas. Y es que Benítez no podrá ver el nacimiento de sus mellizos dado a que se encontrará ya concentrada con la Albiceleste, Selección que 12 años después, volvió a la Copa del Mundo Femenil.

La historia de amor entre Lorena Benítez y Verónica Rivero que surgió en 2017 es muy peculiar, pues surgió gracias al deporte, y aunque hay 16 años de diferencia, ellas disfrutan de su relación, y ahora están emocionadas por convertirse en mamás, tratamiento que comenzaron a inicios de 2018 en un centro de fertilidad que les recomendaron.

La idea no se dudó en ningún momento, se utilizaron los óvulos de Lorena, los cuales se fecundaron con el esperma comprado de un donante anónimo y los embriones producto de ese proceso se implementaron en el útero de Verónica. "Teníamos que sacar cuentas por el tema de los partidos y torneo, pero lo hicimos todo mal: se perdió el Boca-River y muchas cosas importantes. Ahora, encima, los bebés van a nacer a poco del Mundial", contaron.

"En el lugar nos pusimos a pensar si queríamos dos, se lo planteamos a la doctora y dijo que era riesgoso el embarazo, pero ella ya es grande y yo no sé si voy a querer embarazarme por el futbol, así que decidimos pedir los dos embriones", mencionó Lorena.

Ellas se conocieron en 2016, Verónica tenía un equipo de futbol, donde le recomendaron llevar a Lorena Benítez, pues le veían mucho futuro, se contactaron por Facebook y después se conocieron personalmente; en aquel entonces ambas tenían parejas. Lorena llevaba tres años con su novia, mientras que Verónica nueve, aunque el amor no surgió en cuanto se conocieron, sino meses después. Era mucho la convivencia en el equipo, y durante los viajes que realizaban, se acercaron más y más, hasta que llegó la atracción física y mental, por lo que decidieron terminar sus largas relaciones y comenzar a escribir su propia historia.

"Estamos viviendo un proceso de amor bastante intenso y no lo dudamos ni un segundo. Pasa el tiempo y cada vez es más fuerte lo que sentimos. No se va desgastando. yo tengo casi 37 años y viví un montón de historias, pero nunca me sentí así", mencionó Verónica.





