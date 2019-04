Santos Laguna desmiente las acusaciones de Fidel Kuri

El Club Santos Laguna emitió un comunicado para desmentir un par de acusaciones que realizó el propietario del Club Veracruz, Fidel Kuri Grajales, quien estos últimos días ha estado en el ojo del huracán tras el descenso, la goleada y sanciones que ha recibido su equipo.

📰 Comunicado de Prensa: Comentarios del Sr. Fidel Kuri Grajales.#SinGuerrerosNoHaySantos — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) April 16, 2019

Kuri declaró ayer que el presidente del Santos, Alejandro Irarragorri, es un 'mentiroso' pues no cumplió con su palabra tras las transferencias de Julio César Furch y Fredy Hinestroza.

“Cuando hicimos el intercambio de jugadores me lo checan mis médicos (a Hinestroza) y tenía un problema que no le permitía jugar. En ese momento me reporté con Alejandro Irarragorri, le dije del problema que estaba pasando con este jugador y me dijo: ‘tú llévatelo, yo le pago el sueldo si no juega’. Sin embargo, no cumplió", dijo.

La directiva de Santos respondió al respecto: “en su debido momento se llevó el caso a la Comisión Médica de la Federación Mexicana de Fútbol, quien después de hacer las investigaciones conducentes, concluyó que el Cuerpo Médico del Club Tiburones no acreditó su dicho y deslindó a Club Santos de cualquier responsabilidad”.

Fidel Kuri además declaró que Grupo Orlegui, del cuál también es presidente Irarragorri, pretende comprar la franquicia del Veracruz y en su lugar poner al Tampico Madero, aseveración que también fue desmentida por Santos.

“Nunca hemos tenido y no tenemos actualmente interés alguno en adquirir la franquicia del Veracruz para moverlo de plaza. Ante la gravedad de las acusaciones difamatorias hechas por el Sr. Kuri Grajales, nos reservamos el derecho de proceder legalmente ante las instancias correspondientes”.

