Definidas las semifinales de la Champions League 2018-19

Liverpool y Tottenham fueron los dos equipos que definieron las semifinales de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Porto de los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Tecatito Corona y al Manchester City, respectivamente.

Y vaya partido que nos espera en la siguiente fase, pues los Reds se medirán ante el Barcelona, equipo que selló su pase a las semifinales tras eliminar al Manchester United, y para muchos aficionados al balompié, al partido lo catalogan como ‘la final adelantada’, pues se espera un choque de mucha calidad futbolística, y con la rivalidad suficiente para acceder a la gran final donde enfrentarían al Ajax o al Tottenham.

El Estadio Ciudad de Manchester albergó un duelo de alto calibre, el Manchester City y el Tottenham protagonizaron un agónico partido, que gracias a un gol anulado por fuera de lugar del City al minuto 92, los Spurs se metieron a las semifinales de la Liga de Campeones, instancia donde enfrentarán al Ajax, el equipo que ha sorprendido, pues eliminó a dos de los favoritos para coronarse: Real Madrid y a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Pese a ganar el duelo de vuelta, los hombres de Pep Guardiola quedaron fuera de la competencia europea, pues el Tottenham avanzó a la siguiente fase gracias a los goles de visitante. Aunque ambos clubes fueron protagonistas de un choque donde los goles llovieron. El City acarició las semifinales pero el tiempo se agotó; los Spurs fueron más astutos y consiguieron un pase histórico, pues nunca habían llegado a esta instancia en el formato de la Champions League, ahora tendrán que derrotar al Ajax de Holanda.

