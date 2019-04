Lobos BUAP se podría ir de Puebla

View this post on Instagram

¿Se van de Puebla?😱 El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reveló su anhelo de llevarse a Lobos BUAP al Bajío, las pláticas continúan. [📸Getty Images] • • #LobosBUAP #Guanajuato #LigaMX #Futbol #Deportes #Publisport