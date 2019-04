Luchador es clavado en valla metálica y recibe 32 puntadas en su cabeza

Sin lugar a dudas la Lucha Libre es un deporte que atrae cientos de miradas, aunque algunas personas piensan que es mera fantasía, la lucha entre Angeluz Fly y El Hijo de LA Park demostró todo lo contrario.

Te puede interesar: Peleadora de MMA golpea a hombre que se masturbó frente a ella

Y es que durante en la función del pasado lunes en el Domo de la Feria de León, El Hijo de LA Park lanzó contra unas vallas metálicas a Angeluz, su cabeza de éste se clavó con uno de los picos y cayó tendido.

Esto sucedió ayer en el domo de la feria en la función de Lucha Libre, gladiador es arrojado al barandal y se queda atorado con un gancho de seguridad… Para quien todavía diga que la Lucha es solo fantasía 👮🏻‍♂️ #NOTIFAFO 👮🏻‍♂️ pic.twitter.com/BU8YRUtAec — QUIEN MAS..! (@fafoluna) April 16, 2019

Por obvias razones Fly ya no pudo continuar con la lucha, y de inmediato se lo llevaron al hospital, donde recibió 32 puntadas, pues la herida fue amplia, aunque por fortuna, no pasó a mayores, y él se encuentra bien, pero sí deberá estar alejado del ring por unos cuantos meses que durará su recuperación.

Mediante redes sociales, Angeluz se pronunció, ofreciendo disculpas a la afición de León por no poder concluir la lucha que protagonizó junto a El Hijo de LA Park y el Hijo de Dr. Wagner. "Una disculpa, ayer no pude terminar mi lucha, pero me quedo con su recibimiento, con su apoyo. Gracias por preocuparse, muchas gracias a la gente que se esperó en el domo hasta que regrese del hospital. Prometo regresar más fuerte y con mejores cosas, porqué ustedes se lo merecen", fue el mensaje que compartió en su cuenta de Facebookm, junto a las fuertes imágenes que muestran su lesión.





Publicidad





TE RECOMENDAMOS