El Tirantes llega a TV Azteca como comentarista para la AAA

Luego de anunciar su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Cruz Reyes Landa, mejor conocido como El Tirantes llegó a TV Azteca como comentarista para la AAA, así lo anunció la televisora del Ajusco.

#LosProtagonistas ¡El Tirantes y todo el equipo recuerdan los momentos históricos en los que ha estado el gran réferi y analista! 💥Una enciclopedia es el que se suma a #LuchaAztecaAAA💥 pic.twitter.com/d9ANxyz4no — Los Protagonistas (@losprota) April 17, 2019

A partir del 18 de abril, El Tirantes estará en las narraciones todos los viernes a las 16:30 horas, y lo hará junto a Carlos Aguilar y Rafael Ayala.

El polémico referí mencionó en entrevista con Mediotiempo que no hablará de su salida del CMLL, pues respeta cada proceso. "No me gusta ver atrás, cuando yo decido algo lo decido, soy firme y no me gusta hablar. Cuando salí de AAA jamás hice comentario alguno y por nueve años que he estado fuera no ha habido comentarios, así que no debe haber comentario del CMLL".

