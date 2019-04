Conoce al 'niño gigante' del Real Madrid, tiene 13 años y mide 2,18 metros

View this post on Instagram

Olivier Rioux🇨🇦 (@olivier.rioux), el chico de 2.18m y 13 AÑOS, debutó ayer con el Real Madrid😱 Está de prueba durante el famoso Torneo Infantil de Castelldefels🏀🏆 Un jugador con un potencial fuera de este planeta🌎 #CampoAtrasOriginals Si quereis ver el partido entero y muchos más highlights, lo tendreis muy pronto en @basketcantera y en su canal de YouTube! 📸 Grabación: @arnaucarrillo_ 💻 Edición: @aircriss