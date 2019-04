Paul Aguilar, el futbolista que lo ha ganado todo en México

Paul Aguilar puede ser uno de los pocos futbolistas en presumir que ha ganado todo en México, en cuanto a títulos del balompié nacional se refiere, y quien está por cumplir 400 partidos en la Primera División, y lo hará el próximo domingo, cuando el América enfrente a los Diablos Rojos del Toluca en el duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2019.

Con 33 años de edad, el lateral derecho se ha consolidado como uno de los mejores de la Liga MX. Pero fue en 1997 cuando el sueño comenzó. Paul se integró a las fuerzas básicas del equipo de Concordia Futbol Club, equipo situado en la pequeña ciudad del estado de Sinaloa, México; sus actuaciones destacadas llamaron la atención del Pachuca, club que lo integró a sus fuerzas básicas en 1999, él tenía 13 años.

Gracias a su buena actuación dentro del terreno de juego, destacó en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Aunque en 2004 se fue a préstamo con los Indios de Ciudad Juárez; en 2006 volvió con los Tuzos del Pachuca, mismo año en el que debutó en el máximo circuito del balompié mexicano, y con más experiencia, fue parte importante del título que consiguió el equipo en el Clausura 2006 y Clausura 2007.

Foto tomada: MEXSPORT

Su gran nivel era indiscutible, el cual le bastó para ser llamado con la Selección mexicana, disputando la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Foto tomada: MEXSPORT

En 2011 las Águilas del América lo adquirieron, convirtiéndose en el primer refuerzo del torneo Apertura 2011, desde su arribo, se ha convertido en un Ídolo de la afición, siendo parte vital en tres títulos de Liga MX, así como el reciente de la Copa MX.

Sin lugar a dudas, hay huecos difíciles de borrar, Paul quiere dejar el suyo con el equipo de Coapa, y aunque aún no está en sus planes el retiro, el día en que llegue, espera poder hacerlo con los colores de su América.

Foto tomada: MEXSPORT

PALMARÉS NACIONAL

Liga MX en 2006 con Pachuca

Liga MX 2007 con Pachuca

Liga MX en 2013 con América

Liga MX 2014 con América

Liga MX con América en 2018

Copa MX en 2019 con América

PALMARÉS INTERNACIONAL

Copa Sudamericana en 2006 con Pachuca

Copa de Campeones de la Concacaf en 2007 con Pachuca

Copa de Campeones de la Concacaf en 2008 con Pachuca

Liga de Campeones de la Concacaf en 2010 con Pachuca

Copa Oro en 2011 con México

Liga de Campeones de la Concacaf en 2015 con América

Copa Oro en 2015 con México

Copa Concacaf en 2015 con México

Liga de Campoenes de la Concacaf en 2016 con América

