Revelan precios y fechas de venta para las entradas de Tokio 2020

La primera fase de venta de entradas para Tokio 2020 comenzará el próximo 9 de mayo y estará destinada a residentes en Japón, mientras que desde el extranjero se podrán comprar a partir de junio, según anunció hoy la organización.

Esta etapa inicial, exclusivamente dirigida a ciudadanos nipones o residentes en el país asiático, tendrá lugar por sorteo y se espera una alta demanda de entradas para el evento, que se celebrará entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, informó en un comunicado el comité organizador.

[For Residents of Japan ONLY]

The lottery for the initial ticket offering of the Olympic Games @Tokyo2020 will be open for residents of Japan on 9 May 2019! Check the link below for more info. English version of pre-registration will be available soon. https://t.co/MVaA6N846g pic.twitter.com/Aoc9lyq1N4

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) April 18, 2019