Toy Story 4, la película 'culpable' de la eliminación de Cristiano en Champions

En el mundo del futbol existen muchas casualidades, algunos prefieren llamarlo 'maldición' y otros simplemente le restan importancia. Lo que es cierto, es la amplia coincidencia que tienen las eliminaciones de Cristiano Ronaldo en la Champions cada que se estrena una película de Toy Story, este 2019 no fue la excepción.

Y es que el delantero portugués quedó fuera de la Champions League junto a la Juventus tras caer ante el Ajax, hecho sorprendente, pues el conjunto italiano era uno de los favoritos para llevarse la Orejona, pero no fue así.

Fue el famoso analista Duncan Alexander, quien publicó mediante su cuenta de Twitter el dato: "Desde 2007, Cristiano Ronaldo ha llegado a las semifinales de la Champions League en todos los años, excepto en los que se ha estrenado una película de Toy Story".

From 2007 onwards Cristiano Ronaldo has reached the CL semi-finals in every year except ones in which a Toy Story film has been released

— Duncan Alexander (@oilysailor) April 16, 2019