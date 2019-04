VIDEO: Beisbolista esquiva pelotazo al estilo 'Matrix'

Hace unos días el lanzador de los Astros de Houston, Collin McHugh causó furor en redes sociales debido a que realizó un espectacular movimiento al estilo ‘Matrix’ para evitar recibir un pelotazo que se dirigía directo a su rostro.

También te puede interesar

VIDEO: El controversial gesto de Cristiano Ronaldo hacia sus compañeros de la Juve

La espectacular jugada se dio en el triunfo por 9-1 ante los Atléticos de Oakland. McHugh realizó un movimiento similar al de Neo, el personaje central de la saga de películas Matrix, para esquivar el bateo de Kendrys Morales, quien pese a batear sin tanta potencia estuvo cerca de destrozarle la mandíbula a su compañero de profesión.

“He estado varias veces a punto de ser golpeado. Pero no sé si habrá una más cercana que esta. Gracias a Dios, la bola no iba tan rápido”, dijo al finalizar el encuentro.

Tras el alucinante movimiento de McHugh, el árbitro de plato Bob Guccione, quedó sumamente sorprendido y corrió hacía el montículo para intercambiar algunas palabras con el lanzador.

“Podías verlo (a McHugh) que estaba empezando a esquivar la bola y pasó justo debajo de su barbilla. Me recordó exactamente a Keanu Reeves en “The Matrix”. Me acerqué y le dije: ‘Hombre, eso fue como en Matrix’. Él me respondió: ‘¿En serio? Tendré que verla después del juego’” relató Guccione para el sitio oficial de las Grandes Ligas.

¿Matrix? 🤔😮 Collin McHugh haciendo algo de PELÍCULA 🤩😍#MLBxESPN ⚾ pic.twitter.com/MPxqYPlFeX — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) April 17, 2019

Por su parte, el manager de los Astros, AJ Hinch, también habló sobre la espectacular reacción de McHugh: “Su movimiento de Matrix fue bastante bueno… realmente muestra su gran estado atlético.”

Instantes después de la peculiar acción, la repetición de la jugada se emitió en el videomarcador del estadio de Oakland provocando el asombro de todos los presentes y posteriormente el video se hizo viral en redes sociales.

PUBLIMETRO TV