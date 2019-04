Comentarista de Televisa denuncia que un revendedor lo engañó

El comentarista de Televisa Deportes, Andrés Vaca publicó en redes sociales su malestar por los boletos que adquirió con un revendedor para la lucha libre, pues los lugares resultaron ser de los peores.

El también reportero de Univision subió a Twitter la imagen de los lugares que le tocaron para observar la función de este viernes en la Arena México, lo cual desató varios comentarios porque lo acusaron de fomentar la reventa.

“Vine a la lucha libre y me dieron estos lugares. Pinche revendedor, ojalá me sigas para decirte que me prometiste espectáculo jajajaj. ¿Me echo unas cheves hasta que no me importe, o qué hago?”, escribió en Twitter.

Al final Vaca tomó con humor la situación e incluso se dio tiempo para responder algunos de los tuits que le postearon sus seguidores.

Moraleja… habla antes con @TotalmenteLeo y no con un revendedor. Abrazo yisus — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) April 20, 2019

El lugar es bueno para ponerte una buena y rica pedita sin q nadie diga mira a vaca salió bien Burro de las luchas jajaja — CRISTIAN ⚽️ (@CRISTIAN__27__) April 20, 2019

No friegues, Vaca… dime que es una broma hahahahaha Ya, la chela directo. — Luis Tellez (@LuisTellez08) April 20, 2019

Por #PendejaVaca🐄 por andar fomentando la reventa 🖕 — super_azul11 (@super_azul11) April 20, 2019

