Hijo de Cristiano Ronaldo también es campeón con la Juventus

De tal padre, tal hijo. Frase a la medida para Cristianinho, primogénito de Cristiano Ronaldo, quien al igual que su padre fue campeón con la Juventus, pero con la categoría sub-9.

Cristiano Ronaldo Jr se coronó campeón en el Torneo Marítimo Centenario, en Portugal, donde además se consagró como máximo goleador al anotar 25 anotaciones, de los cuales la mitad fueron en sólo dos partidos.

Maritimo Centenario #Under9

vs CSM China 26-0

vs AD Camacha 15-1

vs Barreirense Bruno Freitas 1-0

vs Juventude de Gaula 10-0

vs CSM Amir 11-0

Quarti vs Andorinha 5-0

Semifinale vs Zainadine 7-0

Finale vs Atletico Madrid 1-0 dcr

Tufaro miglior giocatore

Dos Santos capocannoniere pic.twitter.com/5HSTpM7fr8

— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) April 20, 2019