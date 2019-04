Mexicana Paola Longoria obtiene título panamericano de raquetbol

View this post on Instagram

Hoy viajo a Barranquilla a representar a mi país en la copa panamericana, recuerdo con estas fotos hace unos meses donde ganaba mis 3 medallas de oro en juegos centroamericanos! Hoy feliz y agradecida con DIOS por sanar mi hombro y permitirme hacer lo que tanto me gusta jugar racquetbol, cada vez mejor me responde y eso me pone feliz! Quiero agradecer a mi familia, equipo multidisciplinario , novio, doctores y terapeutas @drmorokg @lft.limon @vic_bolio @fco_marqz por su apoyo incondicional para que esta lesión saliera más rápido! Voy con toda la motivación y actitud a dejar todo en la cancha… #letsplayhardpaolita #vapormexico🇲🇽 #racquetbol #pasion