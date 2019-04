Benzema: ‘Me da igual si el Real Madrid trae otro delantero’

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, aseguró que le "da igual si el club trae otro delantero" y la próxima temporada deja de jugar como único 9, y restó importancia al récord conseguido al ser el primer jugador de la historia del club que marca ocho tantos seguidos en Liga.

"Hoy sí me ven como un nueve porque jugamos con un sistema en el que me toca de nueve y estoy cerca de la portería, no necesito bajar para tocar el balón", defendió. "Traer otro es cosa del club, a mi me da igual si hay otro delantero, yo me centro en el campo, en lo que puedo hacer para ayudar a mi equipo siempre", añadió.

Eden Hazard llegará al Real Madrid por 120 millones de euros De acuerdo con información publicada por el portal francés Telefoot, el jugador del Chelsea vestirá de blanco para la siguiente temporada

Con 30 tantos, a solo dos de su mejor marca goleadora en el Real Madrid, los 32 que firmó en la temporada 2011/12, Karim no concedió importancia a sus números y recordó el trabajo de sus compañeros para su mejoría.

"Eso son récords pero a mi siempre que me ponen en el campo es para ayudar a mi equipo a ganar puntos y si lo haces con goles y asistencias que tengo en mi cabeza mejor", defendió.

Zidane respalda a su delantero

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el momento dulce que protagoniza el francés Karim Benzema, autor de los tres tantos del triunfo ante el Athletic Club, al asegurar que "es el mejor delantero del momento".

"No sé si es el mejor nueve del mundo porque hay muchos buenos pero lo que está haciendo Karim en el Real Madrid y a dos goles de su mejor registro, significa todo. Para mí es el mejor pero cada uno puede opinar. Lo que sí es seguro es el mejor delantero del momento con ocho goles seguidos", manifestó en rueda de prensa.

Joven que se popularizó en internet dice que seguirá marcando goles por sus padres

Aunque Zidane respeta los debates que siempre han girado en torno a la figura de Benzema, él se queda con "lo que hace sobre el terreno de juego" y defiende que "hay pocos jugadores en su posición que se asocien como él".

"Es verdad que lo que está haciendo a nivel de goles es impresionante y me alegro por él. Tiene confianza en sí mismo, sabe que siempre se pueden hacer mejor las cosas y quiere mejorar. Lo ha demostrado. Los demás le han ayudado y no me sorprende lo que hace".

PUBLIMETRO TV