'Hemos sido una vergüenza, debemos irnos todos': Jesús Molina

La nueva derrota de Chivas en el Clausura 2019 fue un duro golpe para todo el plantel debido a que, además de llegar a ocho partidos sin conocer la victoria, también se quedaron fuera de la Liguilla por cuarto torneo consecutivo por lo que Jesús Molina calificó la pobre actuación del ‘Rebaño’ en el torneo como una vergüenza.

“La realidad es que es una situación insostenible. El equipo por mas que trabaja las cosas no salen bien”, comentó Molina tras el partido ante Puebla.

“Si nos tenemos que ir, nos tendríamos que ir todos porque hemos sido una vergüenza, la verdad. Hay que reconocerlo, no hay nada que esconder y nos avergüenza que la afición pase por estos momentos, nos apena el momento y no podemos escondernos, hay que levantar la cara y no rendirnos”, expresó.

La autocrítica fue muy dura y reitero la responsabilidad de los jugadores en esta crisis por la que atraviesa Chivas: “Los jugadores somos los que no estamos cumpliendo las expectativas, hay que reconocerlo. Está a la vista de todos: no estamos cumpliendo y al final del torneo deberíamos todos, por vergüenza, dar las gracias”.

Por último, Molina manifestó que aceptará los cambios que puedan llegar por el bien del equipo: “Me encantaría seguir picando piedra pero la situación es difícil. Me encantaría tener una revancha pero sé también que tienen que venir cambios porque este equipo debe pelear arriba, no abajó. finalizó.

