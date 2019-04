'En Liguilla será difícil que nos ganen': Chivas femenil

Para que Chivas se meta a Liguilla del Clausura 2019 todavía falta que este lunes no gane León en su visita a Morelia. Pero si se califica, el técnico Luis Manuel Díaz asegura que Guadalajara será un rival difícil de vencer, pues “se agranda” en estas instancias. El Rebaño Sagrado tiene vida en la Liga MX Femenil.

“No quiero hablar de futuro, queremos esperar a mañana, pero por como ha jugado Chivas en las últimas fechas, por momentos muy bien, vamos a ser un equipo en la Liguilla muy peligroso porque sabemos jugar. Tenemos buenas futbolistas, sabemos a qué jugamos, Chivas en la Liguilla se agranda… pero no me quiero adelantar, prefiero esperar a mañana”, explicó.

Aunque el torneo ha sido complicado, cree en las posibilidades de Chivas. ”Si viste el partido contra Monterrey aquí y el de Tigres allá, dime si no nos vimos muy bien por lapsos, frente a equipos poderosos, armados diferente. Creo que el equipo si entramos a Liguilla será difícil que nos ganen. Sabemos a lo que jugamos, tenemos buenas futbolistas, queda mucho camino, pero contamos con argumentos para pelear aunque entremos como el octavo. Podemos pelear a cualquier equipo”, añadió.

“Chivas siempre aspira a ser campeón o calificar a Liguilla desde fuerzas básicas. Si lo vemos de ese punto de vista podríamos decir que no se logró el objetivo, pero por como se dieron las circunstancias no lo considero fracaso, porque es un proceso y hemos visto mejoras. Ustedes pueden poner el calificativo que quieran, Chivas está acostumbrado a pelear títulos en todos los niveles y también el femenil. No pongo pretextos, pero hubo cosas que nos impidieron estar en los primeros lugares. Hubo partidos que debíamos ganar y estaríamos calificados hace mucho, pero así fueron las circunstancias y lo acepto”, sentenció.

Por otra parte, Luis Manuel Díaz se metió en una polémica después de la victoria por 3-1 sobre el Querétaro. Al hablar de la experiencia en su primer torneo dirigiendo en la Liga MX Femenil, aseguró que en Chivas se juega buen futbol “aunque sean mujeres”.

“La verdad fue complicado en general, tuvimos rachas buenas y también malas. No conocía el futbol femenil y tampoco a las jugadoras, pero es futbol, trabajamos bastante. No dejamos de trabajar todas las semanas con una idea. El futbol se tiene que saber jugar, ellas están aprendiendo a jugar… aunque sean mujeres, juegan muy bien, tienen calidad”, explicó.

“Te puedo decir que fue una experiencia muy buena, lo que sí me gusta de este reto es que yo he visto mejoría de como las vi cuando llegué, ahora cómo jugamos hay una gran mejoría. A lo mejor no se ha acompañado de resultados como en el primer torneo, que eran otras circunstancias. Ahora los equipos están más fuertes, hay equipos muy completos. Es un proceso que estamos llevando y si seguimos este camino, Chivas será de los mejores equipos de la Liga”, finalizó Luis Manuel Díaz.

