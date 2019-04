‘No salía a la calle por miedo a lo que pudieran decirme’: Gonzalo Higuaín

Gonzalo Higuaín, quien ha sido señalado por muchos aficionados argentinos por haber fallado goles increíbles en la final de la Copa del Mundo del 2014 entre Alemania y Argentina, y en las de Copa América 2015 y 2016 ante Chile, confesó en una entrevista a ESPN que sufrió durante un periodo hasta que reflexionó.

Joven que se popularizó en internet dice que seguirá marcando goles por sus padres El aficionado uruguayo con Síndrome de Down relató aquel penal que anotó al portero del Peñarol

“No salía a la calle por miedo a lo que pudieran decir. Siempre me arrepentí de refugiarme. Ese fue un arrepentimiento de mi vida. Hay gente que hace tanto daño y cosas malas que sale a cara descubierta y sin vergüenza, y nosotros (los futbolistas) que no matamos a nadie, que hacemos las cosas bien, que sólo hacemos un deporte, ¿no podemos salir?”, declaró.

El ex jugador de River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea comentó que a sus 31 años de edad está satisfecho con lo que ha conseguido en el futbol y ya no le da importancia a las críticas.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que no me duele nada. Lo sufrí. Si no entras a las redes sociales, te llega igual. Jugué en las mejores ligas, los mejores equipos, tres Mundiales y Copa América. A los cinco años no me imaginaba ni un 10 por ciento de esto y lo logré, ¿Para qué me voy a preocupar de lo que dicen?”.

PUBLIMETRO TV