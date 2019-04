'Que el señor Brizio se calle y se ponga a trabajar': Miguel Herrera

Luego de sufrir una derrota en la cancha del Estadio Nemesio Diez ante Toluca, el técnico del América, Miguel Herrera, explotó contra Luis Enrique Santander, quien estuvo a cargo del arbitraje en el partido de esta tarde y por si fuera poco también criticó el trabajo de Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros.

"Era penal y Luis Enrique Santander la marca fuera, no entendí por qué, si ya dio ley de la ventaja y después vuelve a ser adentro del área tiene que ser penal. El VAR está mal utilizado”, expresó sobre la jugada polémica del partido.

"Que se ponga a trabajar el señor Brizio que nomás' sale a hablar de nosotros, que se ponga a trabajar porque no está trabajando, eso sí, está ocupado en estar hablando del América, ¿por qué tiene que hablar del América?”, fueron las palabras del estratega americanista sobre el presidente de la Comisión de Árbitros.

Herrera insistió en el mal uso del VAR durante el encuentro en el que considera su equipo se vio afectado.

"Eso dice la regla, si hay una tarjeta roja en potencia, si hay un penal, si hay un gol o hay un fuera de lugar dudoso, no tarjetas amarillas. En ningún momento dice el VAR que tienes que sacar una tarjeta amarilla, o es roja o nada, así dice la regla, si ellos no se la saben es su problema”, señaló.

"El VAR es una herramienta extraordinaria que no tiene mucho que hacer, no tiene que estar 5 minutos esperando que le digan de arriba que es lo que tiene que hacer y si tiene duda, que vaya a la televisión a revisarla si a final de cuentas la decisión la puede tomar él”, agregó.

Para finalizar, Herrera enfatizó sobre el tema de Arturo Brizio y advirtió que no quiere que la Comisión Disciplinaria lo llame.

"Que el señor Brizio se calle y se ponga a trabajar. Yo no salgo dos semanas después a decir lo que pasa en el América o las cosas que pasan en el arbitraje. Salgo a decir lo que pasa aquí y si dije que me iba a callar, que ya no iba a hablar él salió primero a hablar, si él sale primero a hablar que se aguante, el que se lleva se aguanta, para que la Comisión Disciplinaria no me llame y no me diga, él salió primero a decir cosas de nosotros, entonces que se aguante ahora".

