VIDEO: Jugadores de Nets y Sixers protagonizan brutal pelea

Tras un intenso choque Sixers de Filadelfia superó por marcador de 112-108 a Nets de Brooklyn, para ponerse 3-1 adelante en esta serie de la postemporada 2018-2019 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), por la Conferencia Este.

VIDEO: Ares de Parga explota contra Leandro Augusto tras derrota de Pumas

Ante un repleto Barclays Center, 76ers tuvo que remar contra la corriente para imponerse a Nets, luego de ganar apenas dos periodos de este duelo por parciales de 33-30 y 27-17, éste último el definitivo que los llevó al triunfo.

Con esta victoria a domicilio, Sixers de Filadelfia se colocó a un triunfo de clasificarse a la ronda de semifinales de este circuito, rumbo a la serie final por el título 2018-2019 de la NBA.

A fight broke out between the #Sixers & the #Nets #ertvmedia pic.twitter.com/yM8z1bIVtq

— ERTV MEDIA (@Ertvmedia) April 20, 2019