“Érick Gutiérrez hace más divertido ver al PSV”, consideran en Holanda

El mexicano Erick Gutiérrez reapareció este domingo con el PSV tras casi tres meses de no tener actividad con el equipo y su regreso fue celebrado por la afición y por un periodista holandés, quien considera más divertido ver al club con el mediocampista presente.

Rik Elfrink, periodista del diario local Eindhovens Dagblad, publicó este lunes un texto en el que comenta lo divertido que es, en su opinión, ver al PSV con el Guti en la cancha y junto a su compatriota Hirving Chucky Lozano.

“Gutiérrez hace que sea más divertido ver al PSV en muchos juegos, es un hecho. A veces parece poner las bolas donde quiere y hace que el juego sea más atractivo. Con él en el equipo, Hirving Lozano también podría recibir un impulso mental, porque el dúo siempre ha tenido una buena relación dentro y fuera del campo”, publicó Elfrink.

Thanks to all the fans for the support… AMAZING FEELING 😀🙏🏼 +3 ⚪️🔴 @PSV pic.twitter.com/WA2xoHFH4V

— Erick Gutierrez (@GutiGalaviz) April 21, 2019