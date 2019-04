“Piqué es muy guapo, alto y con una cara preciosa”, dice compañero Arthur

Arthur Melo, mediocampista brasileño del Barcelona, concedió una entrevista para el youtuber Alé Olveira y habló sobre su sueño hecho realidad de jugar en el club blaugrana y sobre sus compañeros Lionel Messi y Gerard Piqué.

VIDEO: La dolorosa lesión del ruso Denis Cheryshev

“Todo niño tiene un sueño. Yo tenía un sueño y trabajé para que llegara ese sueño, pero no esperaba que llegara y fuera tan rápido. No esperaba jugar tanto, pensaba que tendría que pasar por un periodo de adaptación, pero todos los compañeros me ayudaron mucho”, comentó el jugador de sólo 22 años de edad.

El ex jugador de Gremio dijo que a veces no puede creer que juegue junto al argentino Lionel Messi. "Es una sensación extraña, aún hoy me digo: ‘es Messi’. Es increíble dentro y fuera del campo. Es nuestro líder técnico y en el vestuario, tiene una experiencia fantástica, lee el futbol como nadie, es extremadamente inteligente”.

Pumas advierte cambios en su estructura tras quedar fuera de Liguilla

Ya entrado en confianza, Arthur también elogió a su compañero Gerard Piqué. "Piqué es muy guapo, alto, con una cara preciosa y parece que siempre es el novio de la boda. Es un personaje y bromea con todo el mundo".

PUBLIMETRO TV