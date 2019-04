Caixinha dirige entrenamiento pocas horas después de ser operado

Luego de ser sometido a una cirugía de hernia abdominal, el portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, dirigió de manera normal la práctica de este martes, con miras al partido ante Lobos BUAP en la fecha 16 del Apertura MX.

Como todos los días, el estratega arribó a las instalaciones del club de La Noria y una vez que el grupo reportó, dio inicio a la práctica que constó de futbol en espacios reducidos sin porterías para ejercer la marca, luego con ellas para ensayar los disparos a gol.

Pedro Caixinha está presente en el entrenamiento de Cruz Azul, luego de ser intervenido quirúrgicamente por una hernia abdominal. El cuadro celeste se enfoca en la Definición. ⚽️❌@AztecaDeportes @futaztecadep #CruzAzul pic.twitter.com/dXsEvzHtuA — Damián Martínez (@Damian_Mtz) April 23, 2019

En rueda de prensa, sobre su operación detalló que fue planificado porque teníamos dos días libres, “uno para intervención y otro para operación, entonces, ya está”, sin querer abundar más al respecto por considerarlo de carácter privado.

El portugués aseguró que a pesar de la racha de ocho triunfos, la prioridad es aspirar a ganar todos los partidos que les restan en la temporada.

“Si no podemos lidiar con eso, no estamos haciendo nada, la regularidad es importante para mí y lo logramos un poco tarde, pero tenemos una racha buena, pero, si no mantenemos la ambición y el buen trabajo, podemos caer en distracciones”, apuntó.

Mencionó que en la institución celeste sólo piensa en ganar y la ambición que tienen de ser campeones. “Cada vez que entras en una fase eliminatoria, sólo puedes pensar en ganar, pero el trabajo, la ambición y la ilusión que tenemos no nos saca de onda para seguir persiguiendo ese trofeo que todos quieren”, dijo.

“Nosotros ya sabemos que es llegar a una Final y NO ganarla….estamos enfocados en llegar lo mejor posible a la liguilla”: Pedro Caixinha@AztecaDeportes @futaztecadep #CruzAzul pic.twitter.com/PqKx0BNJfQ — Damián Martínez (@Damian_Mtz) April 23, 2019

Expresó que van partido a partido y por el momento buscan terminar en el cuarto sitio de la clasificación general y la racha con la que llegan les da la motivación para pensar en ganar y ser campeones.

“Vamos por el cuarto lugar, sabemos que solo hay que pensar en ganar, y ganar es ser campeón de Liga; debemos pensar que esta racha nos da libertad, pensar en seguir ganando y salir campeón en la Liga”, indicó.

