DT de Chivas causa controversia: "Aunque sean mujeres juegan muy bien"

Luis Manuel Díaz, técnico de Chivas femenil hizo unas polémicas declaraciones al termino del duelo donde se impusieron a Querétaro 3-1, lo que al final tampoco les alcanzó para meterse a la Liguilla del Clausura 2019.

El estratega reconoció que antes de llegar al banquillo del rebaño poco sabía del futbol femenil, pero resaltó la labor que hicieron sus jugadoras a lo largo de la campaña, lo cual le valió diversas críticas: “Fue complicado en general, tuvimos rachas buenas y también malas. Yo no conocía el futbol femenil y tampoco a las jugadoras, pero es futbol y trabajamos bastante”.

“Eso sí, no dejamos de trabajar todas las semanas con una idea futbolística, que yo creo que el futbol que tiene que saber jugar y ellas están aprendiendo. Aunque sean mujeres juegan muy bien, tienen calidad”, abundó el timonel, quien se llevó varios comentarios negativos, tras sus palabras.

Díaz no pudo llevar al rebaño a la Fiesta Grande del torneo, al terminar como quinto lugar de su grupo, pero indicó que vio una mejoría importante que espera trascienda en el futuro inmediato: “Como conclusión puedo decir que fue una experiencia muy padre, muy buena. Lo que sí me gusta de este reto es que yo he visto mejoría, mejoría de cuando llegué y las vi a ahorita cómo jugamos. Hay una gran mejoría, eso ya lo hemos platicado, en las partes técnicas, en las partes tácticas y eso bueno tal vez no fue acompañado de resultados como lo fue el primer semestre que eran otras circunstancias".