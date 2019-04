Tomás Boy confiesa: quiere quedarse en Chivas

Cuando llegó a Chivas, lo único que la directiva le aseguró, fue dirigir cuatro partidos. Pero ahora, Tomás Boy asegura que ve mejoría en el equipo, aunque ha perdido los dos partidos que lleva dirigidos. Y por eso, desea quedarse con el Rebaño Sagrado, la próxima campaña, para cosechar lo que ahora está sembrando con el plantel.

“Es posible que surjan esos pensamientos, pero no estoy ahí. Claro que me gustaría quedarme. Sería fantástico ser elegido, pero no puedo hablar de ese tema. Tengo que hablar de lo que sigue, partido a partido y después ya veremos cómo evalúan mi trabajo, es lo que considero importante”, explicó el técnico este martes.

Te puede interesar: La foto inédita de Messi y su esposa Antonella ¡de hace 20 años!

“Si ha habido un adelanto importante, he metido un poco la mano en el partido anterior y perdimos 3-1, como que dices ‘mejor ya no metas la mano’, pero sí hubo una mejoría que no se reflejó en el marcador. Este equipo necesita consistencia jugando bien, 30 minutos no son suficientes para ganar, ni siquiera medio tiempo. Necesitamos 70, 80 minutos a todo tren, sólido en defensa y que produzcan jugadas de gol, esa es la misión”, agregó Tomás Boy.

“No soy vanidoso, pero yo creo y creí desde que llegué que podía lograr ese tipo de consistencia. Si fueron 30 minutos a lo mejor con León van a ser 60, estoy seguro que este equipo hará un gran juego con León. ¿Para cuánto va a alcanzar? No sé, pero ya no podemos perder. En este adelanto, tengo que meter otras cosas para ser mas consistentes y quizá eso ayude a que haya una visión diferente sobre la capacidad de los jugadores. Lo mío, ya se verá”, señaló el técnico de Chivas.

Ahora, los rumores van en aumento, en el sentido de que la directiva estudia varios posibles sustitutos, pero Boy lo toma con calma. “Si hay una lista o no (de candidatos a suplirlo), cuando soy entrenador siempre me dicen que si no ganas tal partido… me acuerdo una vez en Morelia íbamos segundos de la tabla y decían que si no ganaba el siguiente partido me iba. Así es esta profesión, hay que saberla vivir, no me tenso tanto como la gente cree. Ahorita lo estoy disfrutando terriblemente, es un desafío durísimo, por eso es padre. Es un desafío fantástico, más allá de que resulte o no, es fenomenal”, finalizó.

TE RECOMENDAMOS